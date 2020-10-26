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В Туле продолжаются работы по восстановлению водоразборной будки 19 века

В Туле продолжаются работы по восстановлению водоразборной будки 19 века

Энтузиасты собрали на спасение исторического сооружения более 150 тысяч рублей.

В Туле продолжаются работы по восстановлению старинной водоразборной будки, перенесённой с ул. Староникитской во двор краеведческого музея. В минувшие выходные с помощью ручной лебедки был стянут сруб и установлены шпонки, сообщает группа «Тула ушедшего века».

Верхний венец сруба серьёзно пострадал от протекавшей крыши – часть брёвен сгнила. Эти детали были заменены, сруб полностью собран. Следующим этапом восстановительных работ станет монтаж стропильной системы.

О ходе «операции» по спасению этого сооружения можно прочитать в нашем сюжете. Хотите поддержать проект? Вам сюда

На перенос и восстановление водоразборной будки туляки собрали более 150 тысяч рублей. Также спонсорскую помощь энтузиастам оказал один из крупных строительных гипермаркетов.

Сюжет: Спасение последней водоразборной будки
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