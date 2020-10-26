На ул. Шухова в Туле сбили 10-летнего велосипедиста

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером, 26 октября напротив дома № 26 по ул. Шухова в Туле 27-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 10-летнего велосипедиста.

По предварительной информации, мальчик по диагонали пересекал проезжую часть, а водитель легковушки двигался по направлению к ул. Каракозова.

По словам очевидцев, пострадавший получил открытый перелом ноги. На момент публикации на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Участок дороги, на котором произошло ДТП, перекрыт.