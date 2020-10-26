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На ул. Шухова в Туле сбили 10-летнего велосипедиста

На ул. Шухова в Туле сбили 10-летнего велосипедиста

Пострадавший школьник госпитализирован.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером, 26 октября напротив дома № 26 по ул. Шухова в Туле 27-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 10-летнего велосипедиста.

По предварительной информации, мальчик по диагонали пересекал проезжую часть, а водитель легковушки двигался по направлению к ул. Каракозова.

По словам очевидцев, пострадавший получил открытый перелом ноги. На момент публикации на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Участок дороги, на котором произошло ДТП, перекрыт.

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Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 1
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 2
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 3
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 4
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 5
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 6
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 7
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 8
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 9
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 10
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 11
Наезд на велосипедиста на ул. Шухова, Фото: 12
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:05 +4
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