В Туле развернут ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

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Он будет расположен в одном из корпусов детской областной больницы.

На оперативном совещании штаба по коронавирусу глава регионального минздрава Алексей Эрк доложил, что в Тульской области развернуто 1160 коек для больных коронавирусом. В стационаре проходят лечение 1029 человек, в том числе 14 детей. 79 пациентов находятся в реанимации, 66 – на аппаратах ИВЛ.

Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают порядка 900 медицинских работников. Для госпиталя на базе Тульской городской больницы № 10 привлечены 170 медиков. Продолжается привлечение специалистов из других регионов. Уже работают 137 ординаторов и 163 студента ТулГУ, а также будут привлечены 93 студента медицинского колледжа.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что в вопросе развёртывания дополнительных коек важно действовать на опережение. На этой неделе заработает инфекционный госпиталь на базе горбольницы № 10. В планах – возобновление работы госпиталя на базе палатно-боксированного корпуса детской областной больницы. В двух учреждениях начнет работать почти 450 коек.