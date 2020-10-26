Концерт Моргенштерна в Туле 31 октября не состоится

Фото: ldma.livejournal.com

Мероприятие перенесено на другую дату в связи с новыми антикоронавирусными ограничениями.

Рэпер Моргенштерн, матерное творчество которого взволновало туляков, не будет учить плохим словам своих поклонников. Во всяком случае, пока.

Из-за введённых в регионе 26 октября антикоронавирусных ограничений концерт, запланированный на 31 октября, перенесён. Об этом сообщают организаторы. Новая дата пока неизвестна.