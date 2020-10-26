Тульский дзюдоист занял второе место на Всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Они состоялись в минувшие выходные в Ульяновске.

Представитель тульской СШОР «Восток» Назарет Гогорян занял второе место во Всероссийских соревнованиях по дзюдо, проводившихся на призы Вооруженных сил России.

Тульский спортсмен выступал в весовой категории 66 кг. Он тренируется под руководством Максима Чаврикова и Сергея Абрамова. Всего в соревнованиях приняли участие около 300 дзюдоистов со всей страны.