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В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь

В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь

Сейчас стационар горбольницы №10 переоборудуют под «ковидных» больных.

Из-за роста числа больных новой коронавирусной инфекцией в Туле размещают дополнительные койки на базе городской больницы № 10 в Мясново. Здесь будет госпиталь для «ковидных» больных.

Строители приступили к работе 18 октября. Из 224 коек 157 оборудуют кислородом. Параллельно проводится ремонт подъездных путей к больнице. 

И.о. главврача горбольницы № 10 Ольга Алексеева:

Ольга Алексеева

- Сейчас мы занимаемся перепрофилированием стационарного корпуса, который был рассчитан на 125 коек, в инфекционный госпиталь в связи с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией. В очень короткие сроки мы производим ремонтные работы, обустраиваем обычные и реанимационные палаты, благоустраиваем территорию, а точнее подъездные пути, чтобы медтранспорт и скорые могли беспрепятственно подъехать к госпиталю.

– Получать лечение в госпитале будут одномоментно 224 человека, 157 коек оборудованы подачей кислорода, 16 коек — реанимационные. Здесь мы сможем оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь: в нашем составе будут работать пульмонологи высокой категории, неврологи, которые будут лечить больных коронавирусной инфекцией и перенесших инсульты или другие неврологические заболевания. Врачебный состав у нас сильный.

Степан Мовсесян, руководитель компании «Комитет охраны тепла»:

Степан Мовсесян

- Мы ведем в больнице работы по устройству кислородной рампы, разводку кислородных магистралей на шести этажах. Всего больница рассчитана на 224 койки, из них 157 оборудуем кислородными подводками, будет 16 реанимационных палат, на улице смонтируем площадку под размещение модуля для высокотехнологичной рампы с учетом обогрева на зимний период. В этой больнице было оснащение кислородом, но было очень маленькое количество подводок. В связи с острой необходимостью их количество увеличили за короткое время.

– Рампу установят в специальный модуль, в нем смонтируем кислородные баллоны, и рядом будет площадка под их хранение. Появится возможность легко их разгружать. Так как оборот кислорода велик для такой больницы.

До 30 октября переоборудование будет завершено.

 

 

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В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 1
В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 2
В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 3
В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 4
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В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 8
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В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 12
В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 13
В Мясново развернули дополнительный коронавирусный госпиталь , Фото: 14
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