Фото из архива MySlo
В Мясново развернут дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19
Он будет расположен на базе городской больницы № 10.
На заседании оперштаба по коронавирусу помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай рассказал о подготовке к развёртыванию дополнительных коек на базе городской больницы № 10 в Мясново.
Строители приступили к работе 18 октября. Из 224 коек 157 будет оборудовано кислородом. Параллельно проводится ремонт подъездных путей к больнице. До 30 октября переоборудование будет завершено.
Другие статьи по темам
Событие
Люди