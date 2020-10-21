В Мясново развернут дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19

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Он будет расположен на базе городской больницы № 10.

На заседании оперштаба по коронавирусу помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай рассказал о подготовке к развёртыванию дополнительных коек на базе городской больницы № 10 в Мясново.

Строители приступили к работе 18 октября. Из 224 коек 157 будет оборудовано кислородом. Параллельно проводится ремонт подъездных путей к больнице. До 30 октября переоборудование будет завершено.