Снова фейк: в соцсетях рассылают сообщения о зверском убийстве девушки в Туле

Недавно некоторые пользователи тульского сегмента социальных сетей начали получать сообщения о жестоком убийстве и изнасиловании девушки. Якобы преступление было совершено рядом с общежитием университета. При этом «весь дом стоял на ушах, но никто не вышел помочь».

К сообщениям прикреплена запись женских криков и снимок изуродованного трупа.

В тульских правоохранительных органах опровергли информацию о таком убийстве. Кроме того, непродолжительный поиск в Сети показал, что абсолютно такие же сообщения получали жители Сыктывкара, Тюмени, Волгодонска и Казани.