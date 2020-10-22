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Снова фейк: в соцсетях рассылают сообщения о зверском убийстве девушки в Туле

Снова фейк: в соцсетях рассылают сообщения о зверском убийстве девушки в Туле

Опубликованное фото с изувеченным трупом не имеет отношение к нашей области.

Недавно некоторые пользователи тульского сегмента социальных сетей начали получать сообщения о жестоком убийстве и изнасиловании девушки. Якобы преступление было совершено рядом с общежитием университета. При этом «весь дом стоял на ушах, но никто не вышел помочь».
 
 
К сообщениям прикреплена запись женских криков и снимок изуродованного трупа.
 
В тульских правоохранительных органах опровергли информацию о таком убийстве. Кроме того, непродолжительный поиск в Сети показал, что абсолютно такие же сообщения получали жители Сыктывкара, Тюмени, Волгодонска и Казани.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ряде регионов (Магаданской, Саратовской, Тюменской, Новосибирской, Тверской областях, в Алтайском крае) в мессенджерах распространяется фейковая информация: якобы по квартирам ходят лжеволонтеры и раздают маски, пропитанные наркотическим средством.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:34 +6
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