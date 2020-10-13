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В Туле два детсада временно закрыли из-за коронавируса

В Туле два детсада временно закрыли из-за коронавируса

Такое решение принято руководством Центров образования №12 и №6 по предписанию Роспотребнадзора.

В структурном подразделении Центра образования №12 (ул. Литейная, 34) выявлено семь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией СОVID-19 и семь случаев заболевания ОРВИ. Всего в саду 65 сотрудников, в том числе 23 педагогических работника. Функционируют 14 групп на 300 детей. Выявлено три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией СОVID-19 среди воспитанников.

В структурном подразделении Центра образования №6 (пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 3) выявлен один случай заболевания воспитателя СОVID-19. Три воспитателя временно нетрудоспособны, предварительный диагноз — ОРВИ. Всего в саду девять сотрудников, в том числе шесть воспитателей, функционируют три группы на 49 детей.

В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждениях проведен комплекс всех противоэпидемиологических мероприятий, было организовано медицинское наблюдение за учащимися и воспитателями учреждения.

На основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области сотрудники обоих структурных подразделений центров образования отстранены от работы. Руководством учреждений приняты решения о временном приостановлении образовательного процесса. Данные меры обязательны для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций и снижения риска возникновения новых случаев СOVID-19.

 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:08 +4
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