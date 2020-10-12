Юные тульские журналисты одержали победу в международном конкурсе

Фото: министерство образования Тульской области.

Школьники из Ясной Поляны и Тулы сумели обойти более 1300 участников.

Участники школьных телестудий Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого и тульского Центра образования №58 «Поколение будущего» стали победителями Всероссийского конкурса «Взгляд в медиабудущее», организованного Лигой юных журналистов. Ребята одержали победу в номинации «Юные журналисты за умное и полезное информационное пространство».

За первые места боролись более 1300 участников из России, Франции, США, Белоруссии, Египта, Казахстана, Украины и Узбекистана. Ребята должны были рассказать экспертам о своих достижениях и представить мотивационное эссе. На втором, практическом этапе, школьникам нужно было создать видеоролик о работе НКО в своем регионе.

Ксения Шмакова и Дмитрий Захаров, юные телевизионщики из Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого, сняли ролик о тульском благотворительном фонде «Не молчи», который специализируется на социальной адаптации и поддержке особых детей.

Учащиеся Центра образования №58 «Поколение будущего» взяли Гран-при конкурса. Лилия Чаброва представила на суд жюри работу «Спасибо, донор!», посвященную Дню донора. Николай Крючков, Ульяна Щербавичуте и Кира Илюхина рассказали о социальном проекте по популяризации индустриального наследия Тульской области «Тула сурового стиля».

За победу в конкурсе тульские юные журналисты удостоены дипломов Гран-при. Также они стали участниками VI Международного медиафорума «Артек», который пройдет в одноименном международном детском центре в следующем году.