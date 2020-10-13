В Туле пожарная машина столкнулась с BMW

Утром 13 октября на пересечении улиц Болдина и Орловской произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и BMW. Как сообщил очевидец, пожарная машина использовала все предупредительные сигналы. Все остановились пропустить, а водитель иномарки, по его мнению, хотел проскочить. Увернуться пожарной было некуда - встречная полоса на Болдина была занята

Водитель BMW заявил, что выезжал с улицы Орловской на зеленый, но из-за стоявшего на остановке автобуса не заметил пожарных, которые ехали с включенным проблесковым маячком и сиреной.

В аварии никто не пострадал, серьезных затруднений движения не наблюдается.

Отметим, что водитель BMW, для которого это ДТП стало вторым за год, настолько спокойно отнесся к произошедшему, что взял веник и не спеша подмел осколки фар с проезжей части.