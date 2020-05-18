Бывший начальник тульского СК Александр Стариков возглавил Следственный комитет по Московской области

Ранее Myslo писал, что Александр Стариков покидает свой пост. Сегодня стало известно, что он назначен исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Сейчас обязанности руководителя СУ СК РФ по Тульской области исполняет полковник юстиции Владимир Усов.