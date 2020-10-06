Фото СШ "Металлург".
Туляк стал победителем Кубка России по рукопашному бою
Егор Сенашкин получил право выступить на Кубке мира.
Воспитанник тульской спортшколы «Металлург», мастер спорта России Егор Сенашкин стал победителем Кубка России по рукопашному бою в весовой категории 60 кг.
Спортсмен получил право принимать участие в Кубке мира, который пройдет в ноябре в Минске.
Рукопашника подготовил тренер Дмитрий Дагаев.
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