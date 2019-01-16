Есть такая профессия: Как работают следователи СК РФ

Фото Алексея Пирязева и https://vk.com/tulasledcom

В этот день в 2010 году ведомство вышло из состава прокуратуры и стало самостоятельной единицей, стоящей на страже закона и справедливости.

Об особенностях профессии следователя мы побеседовали с первым заместителем руководителя Следственного управления СК РФ по Тульской области полковником Владимиром Усовым.



– Владимир Владимирович, как Вы пришли в профессию следователя?

– Выбор профессии, наверное, связан с присущей мне справедливостью. С юриспруденцией как сферой деятельности определился уже в старших классах. А вот специализацию выбрал, проходя производственную практику в следствии, где в первый день уже поприсутствовал при производстве следственного эксперимента и обыска по делу об убийстве, заинтересовался процессом сбора доказательств. По окончании университета был принят на должность следователя, работал старшим следователем, заместителем прокурора, руководителем следственного отдела.



– Первое дело, которое расследовали, помните?

– Да, помню. Это было уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Гражданин, защищая свой дом и имущество, убил злоумышленника. Противоправность и аморальность поведения потерпевшего и слезы раскаяния обвиняемого, естественно, создавали психологический дискомфорт при установлении истины. Вместе с тем действия виновного были квалифицированы верно, а судом при вынесении приговора учтены смягчающие обстоятельства.



– А следователь может быть равнодушным, может ли работать, только исполняя закон? Какими качествами он должен обладать?

– Безусловно, следователь, являясь должностным лицом, обязан соблюдать закон, а значит, быть беспристрастным и объективным. Но и равнодушие, и формализм в его работе недопустимы. От того, насколько следователь ответственно подходит к выполнению служебных обязанностей, зависит установление психологического контакта с участниками дела и получение от них сведений.

Оперативность, требовательность и настойчивость – это тоже качества, без которых сложно представить следователя. Проведение следственных действий по горячим следам в большинстве случаев позволяет получить наиболее объективную, правдивую картину произошедшего: пока события в памяти очевидцев еще свежи, а преступник не успел пустить всех по ложному следу. В течение 48 часов после задержания преступника необходимо не только собрать прямые доказательства вины и проверить алиби, но и исследовать личность преступника, решить вопрос о мере пресечения. Цена ошибки очень высока. Не должен забывать следователь и про смягчающие и отягчающие обстоятельства, повлиявшие на преступника. Вынесение судом законного и справедливого приговора на основании собранных доказательств – конечная цель деятельности следователя.



– Как изменились условия работы следователя?

– Начиналось всё с печатной машинки и рукописных допросов на бланках. Сейчас же в арсенале следователя портативные компьютеры и принтеры. На место происшествия можно выехать на передвижной криминалистической лаборатории, беспрепятственно производить следственные действия в любое время суток. Серьезно расширены экспертные возможности, о которых 20 лет назад следователи могли только мечтать. Экспертиза ДНК была очень большой редкостью, а сейчас ее заключение можно получить в течение трех суток. Такие экспертизы сейчас проводятся практически в каждом регионе. Используются ранее недоступные средства обнаружения биологических следов: тест-полосы, источники экспертного света. В поиске транспортных средств, различных аварий, взрывов эффективно применяются квадрокоптеры. Постоянно пополняются и применяются на практике различные цифровые криминалистические базы и учеты.



– С какими трудностями приходилось сталкиваться?

– Это и психологическое напряжение, связанное с противодействием участников процесса, и сложности в организации следственных действий и принятии решений, проблемы сокращения сроков исполнения поручений и запросов и т.д.

Значительная часть преступлений раскрывается по горячим следам, поэтому следователь в первые сутки, не считаясь с личным временем, должен организовать работу свою и оперативных служб таким образом, чтобы раскрыть преступление и закрепить доказательства. Всё это время он должен работать с высокой самоотдачей. Если же будет суетиться и поглядывать на часы, высоких результатов ему не достичь.



– В чем, на Ваш взгляд, сложность общения с несовершеннолетними потерпевшими?

– Это очень тонкая процедура, в которой принимают участие педагоги, психологи, законные представители и защитники. Закон установил сокращенные временные рамки для работы с детьми: ребенок до 7 лет не может допрашиваться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – не более часа. Весь процесс допроса должен быть зафиксирован на видео. Для повышения качества этой работы в следственном управлении создана комната для работы с несовершеннолетними, имеющая стекло для наблюдения в условиях, исключающих видимость. В ней есть детская мебель, игрушки. Всё сделано, чтобы снизить стресс у ребенка и не допустить дополнительного травмирования.



– Есть ли типичный портрет преступника?

– Типичного портрета нет. Но если говорить о преступлениях в конкретных сферах, то некоторые особенности нарушителей можно выделить. Например, преступления против жизни и здоровья совершаются в большинстве случаев под действием алкголя, на почве скандалов, из ревности, мести. Как правило, это граждане, ведущие антиобщественный образ жизни, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности, подростки из неблагополучных семей. Кражи, грабежи совершают в основном лица, не имеющие источника доходов, употребляющие наркотические средства и т.п.



– Какие дела, на Ваш взгляд, самые сложные?

– Это и должностные преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, и преступления, связанные с халатностью ответственных чиновников. Представляют определенную сложность и уголовные дела о так называемых врачебных ошибках. Но если следователь правильно планирует ход расследования, то удачное завершение таких дел становится для него нормой.



– Что пожелаете коллегам в день годовщины создания СК РФ?

– Несмотря на сложности, с которыми сталкивается следователь каждый день, данная работа является интересной и даже, можно сказать, творческой. В связи с чем желаю следователям следственного управления настойчивости в решении служебных задач, успехов и верности служебному долгу. Оптимизма и уверенности даже тогда, когда не всё получается!

– Желаю следователям след­ственного управления настойчивости в решении служебных задач, успехов и верности служебному долгу. Оптимизма и уверенности даже тогда, когда не всё получается. И обязательно интересных дел!



Из досье Myslo

Владимир Владимирович Усов

Родился 6 декабря 1977 г. в Курске.

Окончил Кур­ский Юго-Западный государ­ственный университет.

Женат, воспитывает дочерей 15 и 9 лет.

Свободное время предпочитает проводить на природе.

Идеальным местом для отпуска считает Карелию, любит рыбалку.

Любимые книги: по менеджменту, связанные с профессиональной деятельностью.

Любимые фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Ленинград-46», «Ликвидация». Любит исторические фильмы, военные и послевоенные, документальные.

Любимое место в Туле: Центральный парк.

Три вопроса следователю

Почему выбрали эту профессию? Ваше любимое произведение? Важные для следователя качества? Пожелание коллегам.

Сергей Панфилов,

старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области:

С детства мечтал бороться с несправедливостью и защищать людей. Было очень обидно, когда нарушались чьи-то права. В профессии ценю общение с людьми. «Преступление и наказание» Федора Достоевского. У романа очень глубокий многогранный смысл, он далеко не линейный и намного шире, чем может показаться из названия. Я много раз его перечитывал и каждый раз открывал для себя что-то новое. Честность – это самое важное, справедливость и незаинтересованность – следователь не должен принимать ничью сторону. Рабочий фанатизм тоже должен присутствовать. Без него следователь не проработает больше полугода. Сюда люди идут не за зарплатой, а за тем, чтобы восстанавливать справедливость.

Здоровья коллегам, их близким, чтобы родные ждали их.

Михаил Ульянов,

старший следователь отдела

по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области:



С детства хотел работать следователем, и яркие примеры были всегда перед глазами – родственники работают в этой сфере. А еще смотрел по телевизору фильмы – они-то меня и вдохновили. Когда уже начал работать, то понял, что это не профессия, а образ жизни. Этим надо жить, на мой взгляд, чтобы работать в следствии. Дядя Степа – самый любимый персонаж, образцовый страж порядка. Но насчет эталонов и образцов для подражания считаю, что их не должно быть в лице какого-то конкретного человека. Учиться у старших надо, но не стоит забывать, что нужно оставаться самим собой. Следователь должен быть внимательным, въедливым и легким на подъем.

Коллегам желаю хороших дел, здоровья, счастья, благополучия и мира в семье.

Артем Боршавец,

следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ТО:

Я в детстве даже не думал о профессии следователя. Просто хотел работать в сфере юриспруденции и пошел учиться, а уже на практике определился со специализацией. Сейчас не жалею, мне нравится моя профессия. Она ответственная и сложная, что особенно интересно и стимулирует преодолевать трудности. «Кавказский пленник» Льва Толстого. В нем очень точно, на мой взгляд, показаны многие человеческие качества и пороки и то, как они влияют на судьбы героев произведения. Собранность в сочетании с умением быстро переключаться с одного задания на другое, стрессоустойчивость – вот, наверное, важнейшие качества для следователя.

Пожелать хочу коллегам находить время на отдых и уделять побольше внимания семье.

Анжелика Куликова,

заместитель руководителя следственного отдела по Пролетарскому району Тулы:

Я воспитывалась в семье сотрудника правоохранительных органов, интерес докопаться до истины в любых ситуациях возник еще в детстве. Да и форма меня всегда привлекала – это красиво. Рассказ Чехова «Злоумышленник», в центре которого – диалог судебного следователя и мужичонки, который искренне не понимает, в чем он провинился. Ему, безграмотному и недалекому, никто не объяснил смысл законов. Очень часто с такими случаями приходится сталкиваться и сейчас. Настойчивость, решительность, самостоятельность, терпение, выдержка и самообладание, словом, нужен цельный и твердый характер. Внимательность, прин­ципиальность, последовательность, объективность.

Коллегам желаю при расследовании терпения, старательности, саморазвития.

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17 января с 11.00 до 13.00 руководитель СУ СК РФ по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проводит выездной личный прием граждан в следственном отделе по Привокзальному району

г. Тулы (ул. Фрунзе, 17).



Предварительная запись на личный прием по телефонам:

в аппарате следственного управления: 8(4872) 30-49-06, 8(4872) 30-49-43;

в следственном отделе: 8(4872) 56-03-01.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.