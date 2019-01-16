Есть такая профессия: Как работают следователи СК РФ
15 января работники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник.
В этот день в 2010 году ведомство вышло из состава прокуратуры и стало самостоятельной единицей, стоящей на страже закона и справедливости.
Об особенностях профессии следователя мы побеседовали с первым заместителем руководителя Следственного управления СК РФ по Тульской области полковником Владимиром Усовым.
– Владимир Владимирович, как Вы пришли в профессию следователя?
– Выбор профессии, наверное, связан с присущей мне справедливостью. С юриспруденцией как сферой деятельности определился уже в старших классах. А вот специализацию выбрал, проходя производственную практику в следствии, где в первый день уже поприсутствовал при производстве следственного эксперимента и обыска по делу об убийстве, заинтересовался процессом сбора доказательств. По окончании университета был принят на должность следователя, работал старшим следователем, заместителем прокурора, руководителем следственного отдела.
– Первое дело, которое расследовали, помните?
– Да, помню. Это было уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Гражданин, защищая свой дом и имущество, убил злоумышленника. Противоправность и аморальность поведения потерпевшего и слезы раскаяния обвиняемого, естественно, создавали психологический дискомфорт при установлении истины. Вместе с тем действия виновного были квалифицированы верно, а судом при вынесении приговора учтены смягчающие обстоятельства.
– А следователь может быть равнодушным, может ли работать, только исполняя закон? Какими качествами он должен обладать?
– Безусловно, следователь, являясь должностным лицом, обязан соблюдать закон, а значит, быть беспристрастным и объективным. Но и равнодушие, и формализм в его работе недопустимы. От того, насколько следователь ответственно подходит к выполнению служебных обязанностей, зависит установление психологического контакта с участниками дела и получение от них сведений.
Оперативность, требовательность и настойчивость – это тоже качества, без которых сложно представить следователя. Проведение следственных действий по горячим следам в большинстве случаев позволяет получить наиболее объективную, правдивую картину произошедшего: пока события в памяти очевидцев еще свежи, а преступник не успел пустить всех по ложному следу. В течение 48 часов после задержания преступника необходимо не только собрать прямые доказательства вины и проверить алиби, но и исследовать личность преступника, решить вопрос о мере пресечения. Цена ошибки очень высока. Не должен забывать следователь и про смягчающие и отягчающие обстоятельства, повлиявшие на преступника. Вынесение судом законного и справедливого приговора на основании собранных доказательств – конечная цель деятельности следователя.
– Как изменились условия работы следователя?
– Начиналось всё с печатной машинки и рукописных допросов на бланках. Сейчас же в арсенале следователя портативные компьютеры и принтеры. На место происшествия можно выехать на передвижной криминалистической лаборатории, беспрепятственно производить следственные действия в любое время суток. Серьезно расширены экспертные возможности, о которых 20 лет назад следователи могли только мечтать. Экспертиза ДНК была очень большой редкостью, а сейчас ее заключение можно получить в течение трех суток. Такие экспертизы сейчас проводятся практически в каждом регионе. Используются ранее недоступные средства обнаружения биологических следов: тест-полосы, источники экспертного света. В поиске транспортных средств, различных аварий, взрывов эффективно применяются квадрокоптеры. Постоянно пополняются и применяются на практике различные цифровые криминалистические базы и учеты.
– С какими трудностями приходилось сталкиваться?
– Это и психологическое напряжение, связанное с противодействием участников процесса, и сложности в организации следственных действий и принятии решений, проблемы сокращения сроков исполнения поручений и запросов и т.д.
Значительная часть преступлений раскрывается по горячим следам, поэтому следователь в первые сутки, не считаясь с личным временем, должен организовать работу свою и оперативных служб таким образом, чтобы раскрыть преступление и закрепить доказательства. Всё это время он должен работать с высокой самоотдачей. Если же будет суетиться и поглядывать на часы, высоких результатов ему не достичь.
– В чем, на Ваш взгляд, сложность общения с несовершеннолетними потерпевшими?
– Это очень тонкая процедура, в которой принимают участие педагоги, психологи, законные представители и защитники. Закон установил сокращенные временные рамки для работы с детьми: ребенок до 7 лет не может допрашиваться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – не более часа. Весь процесс допроса должен быть зафиксирован на видео. Для повышения качества этой работы в следственном управлении создана комната для работы с несовершеннолетними, имеющая стекло для наблюдения в условиях, исключающих видимость. В ней есть детская мебель, игрушки. Всё сделано, чтобы снизить стресс у ребенка и не допустить дополнительного травмирования.
– Есть ли типичный портрет преступника?
– Типичного портрета нет. Но если говорить о преступлениях в конкретных сферах, то некоторые особенности нарушителей можно выделить. Например, преступления против жизни и здоровья совершаются в большинстве случаев под действием алкголя, на почве скандалов, из ревности, мести. Как правило, это граждане, ведущие антиобщественный образ жизни, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности, подростки из неблагополучных семей. Кражи, грабежи совершают в основном лица, не имеющие источника доходов, употребляющие наркотические средства и т.п.
– Какие дела, на Ваш взгляд, самые сложные?
– Это и должностные преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, и преступления, связанные с халатностью ответственных чиновников. Представляют определенную сложность и уголовные дела о так называемых врачебных ошибках. Но если следователь правильно планирует ход расследования, то удачное завершение таких дел становится для него нормой.
– Что пожелаете коллегам в день годовщины создания СК РФ?
– Несмотря на сложности, с которыми сталкивается следователь каждый день, данная работа является интересной и даже, можно сказать, творческой. В связи с чем желаю следователям следственного управления настойчивости в решении служебных задач, успехов и верности служебному долгу. Оптимизма и уверенности даже тогда, когда не всё получается!
– Желаю следователям следственного управления настойчивости в решении служебных задач, успехов и верности служебному долгу. Оптимизма и уверенности даже тогда, когда не всё получается. И обязательно интересных дел!
Из досье Myslo
Владимир Владимирович Усов
Родился 6 декабря 1977 г. в Курске.
Окончил Курский Юго-Западный государственный университет.
Женат, воспитывает дочерей 15 и 9 лет.
Свободное время предпочитает проводить на природе.
Идеальным местом для отпуска считает Карелию, любит рыбалку.
Любимые книги: по менеджменту, связанные с профессиональной деятельностью.
Любимые фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Ленинград-46», «Ликвидация». Любит исторические фильмы, военные и послевоенные, документальные.
Любимое место в Туле: Центральный парк.
- Почему выбрали эту профессию?
- Ваше любимое произведение?
- Важные для следователя качества? Пожелание коллегам.
Сергей Панфилов,
старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области:
- С детства мечтал бороться с несправедливостью и защищать людей. Было очень обидно, когда нарушались чьи-то права. В профессии ценю общение с людьми.
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского. У романа очень глубокий многогранный смысл, он далеко не линейный и намного шире, чем может показаться из названия. Я много раз его перечитывал и каждый раз открывал для себя что-то новое.
- Честность – это самое важное, справедливость и незаинтересованность – следователь не должен принимать ничью сторону. Рабочий фанатизм тоже должен присутствовать. Без него следователь не проработает больше полугода. Сюда люди идут не за зарплатой, а за тем, чтобы восстанавливать справедливость.
Здоровья коллегам, их близким, чтобы родные ждали их.
Михаил Ульянов,
старший следователь отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области:
- С детства хотел работать следователем, и яркие примеры были всегда перед глазами – родственники работают в этой сфере. А еще смотрел по телевизору фильмы – они-то меня и вдохновили. Когда уже начал работать, то понял, что это не профессия, а образ жизни. Этим надо жить, на мой взгляд, чтобы работать в следствии.
- Дядя Степа – самый любимый персонаж, образцовый страж порядка. Но насчет эталонов и образцов для подражания считаю, что их не должно быть в лице какого-то конкретного человека. Учиться у старших надо, но не стоит забывать, что нужно оставаться самим собой.
- Следователь должен быть внимательным, въедливым и легким на подъем.
Коллегам желаю хороших дел, здоровья, счастья, благополучия и мира в семье.
Артем Боршавец,
следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ТО:
- Я в детстве даже не думал о профессии следователя. Просто хотел работать в сфере юриспруденции и пошел учиться, а уже на практике определился со специализацией. Сейчас не жалею, мне нравится моя профессия. Она ответственная и сложная, что особенно интересно и стимулирует преодолевать трудности.
- «Кавказский пленник» Льва Толстого. В нем очень точно, на мой взгляд, показаны многие человеческие качества и пороки и то, как они влияют на судьбы героев произведения.
- Собранность в сочетании с умением быстро переключаться с одного задания на другое, стрессоустойчивость – вот, наверное, важнейшие качества для следователя.
Пожелать хочу коллегам находить время на отдых и уделять побольше внимания семье.
Анжелика Куликова,
заместитель руководителя следственного отдела по Пролетарскому району Тулы:
- Я воспитывалась в семье сотрудника правоохранительных органов, интерес докопаться до истины в любых ситуациях возник еще в детстве. Да и форма меня всегда привлекала – это красиво.
- Рассказ Чехова «Злоумышленник», в центре которого – диалог судебного следователя и мужичонки, который искренне не понимает, в чем он провинился. Ему, безграмотному и недалекому, никто не объяснил смысл законов. Очень часто с такими случаями приходится сталкиваться и сейчас.
- Настойчивость, решительность, самостоятельность, терпение, выдержка и самообладание, словом, нужен цельный и твердый характер. Внимательность, принципиальность, последовательность, объективность.
Коллегам желаю при расследовании терпения, старательности, саморазвития.
Есть вопросы к следователю? Звоните:
- 56-95-53 - Телефон доверия
- 123, 55-54-01 - Телефонная линия «Ребенок в опасности»
- 8(961)151-03-32 - Телефон «Остановим коррупцию»
- 8(4872) 30-49-06 - Телефон отдела по приему граждан и документационному обеспечению
Запишитесь на личный приём
17 января с 11.00 до 13.00 руководитель СУ СК РФ по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проводит выездной личный прием граждан в следственном отделе по Привокзальному району
г. Тулы (ул. Фрунзе, 17).
Предварительная запись на личный прием по телефонам:
- в аппарате следственного управления: 8(4872) 30-49-06, 8(4872) 30-49-43;
- в следственном отделе: 8(4872) 56-03-01.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.