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Стало известно, когда в Туле состоится «Театральный дворик»

Стало известно, когда в Туле состоится «Театральный дворик»

В этом году фестиваль продлится четыре дня.

Стартовал прием заявок на XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».
 
В этом году фестиваль пройдет с 15 по 18 июля. По заверениям организаторов, зрителей ждет еще больше зрелищных уличных шоу и перформансов.
 
Заявки принимаются до 15 мая.
Сюжет: Театральный дворик 2020
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Фотограф: Алексей Пирязев
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