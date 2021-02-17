Стало известно, когда в Туле состоится «Театральный дворик»

В этом году фестиваль продлится четыре дня.

Стартовал прием заявок на XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». В этом году фестиваль пройдет с 15 по 18 июля. По заверениям организаторов, зрителей ждет еще больше зрелищных уличных шоу и перформансов. Заявки принимаются до 15 мая.