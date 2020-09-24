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В последние выходные сентября в центре Тулы не будут продавать спиртное

В последние выходные сентября в центре Тулы не будут продавать спиртное

Об этом сообщает управление экономического развития городской администрации.

В субботу, 26 сентября, на Казанской и Пролетарской набережных реки Упы, на ул. Металлистов, на Крестовоздвиженской площади и на площади Ленина с 12.00 до 22.00 пройдут массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню города и 500-летию Тульского кремля.

В воскресенье, с 7.30 до 13.00 в центре Тулы пройдёт приуроченный ко Дню города полумарафон «Оружейная столица». В соответствии с региональным законодательством, в радиусе километра от места проведения массовых мероприятий за три часа до их начала, во время проведения и в течение трех часов после окончания запрещена продажа спиртных напитков.

Ограничения будут действовать в следующие часы:

  • 26 сентября – с 12.00 до 22.00,
  • 27 сентября – с 12.00 до 16.00.
Сюжет: День города 2020
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Автор: Леонид Почекин
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