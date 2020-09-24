В День города в Туле состоится ретро-ралли «Автострада-2020»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Ралли проводится в Туле уже несколько лет подряд, маршрут проходит по улицам оружейной столицы и дорогам области. Среди участников – шесть экипажей, которые уже обеспечили себе возможность выступить в октябре в Швейцарии, на финале Трофея FIA (Международная автомобильная федерация). Включение российской ретро-гонки в международную официальную серию происходит впервые и является знаковым событием для российских ретро-гонок.

В Кубке РАФ соревнуются не только титулованные спортсмены – каждый владелец ретро-автомобиля, выпущенного до 1990 года, может заявиться в зачёт «Гран Тур Лайт» и проехать по красивому маршруту с минимумом спортивных заданий и максимумом развлекательной программы.

На старт выйдут около 30 автомобилей, большинство из которых произведено в СССР. Впервые в Туле примет старт флагман отечественного автомобилестроения 80х годов – правительственный ЗИЛ-41047! Конкуренцию «Волгам», «Победам», «Жигулям» и «Москвичам» составит зарубежная классика – Citroen DS, знакомый по фильмам о Фантомасе, классические Porsche 1950-х годов. Ретро-ралли – это передвижной автомузей, где все экспонаты действующие и в отличном состоянии!

Старт – в 10.30 с площади Ленина, от стен Тульского кремля. С 12.30 до 14.00 участники ралли посетят вокзально-музейный комплекс «Козлова Засека», где запланирован обед и экскурсии, а в 14.30 приедут на главную площадь Тулы, где зрители смогут увидеть мастерство водителей ретро-машин по выполнению упражнений на точность вождения.