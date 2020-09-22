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В Туле осудят ростовчанина, ограбившего собутыльника

В Туле осудят ростовчанина, ограбившего собутыльника

Ранее судимому обвиняемому приглянулась золотая цепочка мужчины, с которым он познакомился на Косой Горе.

В Туле 33-летний житель Ростовской области обвиняется в грабеже, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 
 
В ходе расследования установлено, что ранее судимый за кражу обвиняемый, приехавший в Тулу в июле на экскурсию, познакомился с 57-летним мужчиной на Косой Горе.
 
После распития алкоголя ростовчанин избил нового знакомого и сорвал с его шеи золотую цепь с крестом, после чего убежал.
 
Ущерб от действий преступника составил более 21 тысячи рублей.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по  существу. 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:33 +3
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