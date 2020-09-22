В Туле осудят ростовчанина, ограбившего собутыльника

Ранее судимому обвиняемому приглянулась золотая цепочка мужчины, с которым он познакомился на Косой Горе.

В Туле 33-летний житель Ростовской области обвиняется в грабеже, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что ранее судимый за кражу обвиняемый, приехавший в Тулу в июле на экскурсию, познакомился с 57-летним мужчиной на Косой Горе.

После распития алкоголя ростовчанин избил нового знакомого и сорвал с его шеи золотую цепь с крестом, после чего убежал.

Ущерб от действий преступника составил более 21 тысячи рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.