Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев на заседании оперштаба.

С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в Тульской области развлекательных мероприятий. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в ходе заседания оперштаба.

Напомним, в результате ночной атаки на Тулу погибли три человека. Еще трое пострадали, среди них — годовалый ребёнок. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили повреждения.

Прокуратура Тульской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.