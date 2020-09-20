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Туляк в Домодедове поджег отделение банка и убежал
Видео — ГУ МВД по Московской области.

Туляк в Домодедове поджег отделение банка и убежал

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что к совершению нападения может быть причастен житель Тульской области.

Полицейские в Домодедове задержали мужчину, который поджег отделение банка в ходе разбойного нападения, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, в отделение банка на улице Курыжова днем зашел мужчина в куртке с капюшоном, на лице у него была медицинская маска. Угрожая кассиру-операционисту физической расправой, он потребовал передать ему деньги. Испугавшись, девушка вскочила и выбежала за дверь кабинета. Тогда нападавший достал принесенную с собой бутылку с горючей смесью, поджег ее и бросил в кассовое помещение. Начался пожар, злоумышленник скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ).

– Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и в результате оперативно-разыскных мероприятий установили, что к совершению нападения может быть причастен житель Тульской области. В настоящее время он задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказала Волк.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:02 −1
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