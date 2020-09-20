«Кросс нации» в Туле: большой фоторепортаж

В соревнованиях на всех площадках приняли участие около 4000 человек.

20 сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Туле, Новомосковске, Узловой и Кимовске прошел Всероссийский день бега «Кросс нации».

«Это не просто спортивное мероприятие, это праздник для нашего региона. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта: строятся новые спортивные объекты, формируется спортивный резерв, ведется переподготовка тренерских кадров», - отметил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

Напомним, что в августе этого года в Туле заложен первый камень в основание легкоатлетического манежа с многофункциональным спортивным залом. Этот объект станет основной базой для легкоатлетов региона.

В соревнованиях на всех площадках приняли участие около 4000 человек. Каждый участник получил диплом, а победители и призеры – кубки, медали, грамоты Министерства спорта РФ.