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«Кросс нации» в Туле: большой фоторепортаж

«Кросс нации» в Туле: большой фоторепортаж

В соревнованиях на всех площадках приняли участие около 4000 человек.

20 сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Туле, Новомосковске, Узловой и Кимовске прошел Всероссийский день бега «Кросс нации».

«Это не просто спортивное мероприятие, это праздник для нашего региона. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта: строятся новые спортивные объекты, формируется спортивный резерв, ведется переподготовка тренерских кадров», - отметил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. 

Напомним, что в августе этого года в Туле заложен первый камень в основание легкоатлетического манежа с многофункциональным спортивным залом. Этот объект станет основной базой для легкоатлетов региона.

В соревнованиях на всех площадках приняли участие около 4000 человек. Каждый участник получил диплом, а победители и призеры – кубки, медали, грамоты Министерства спорта РФ.

Галерея
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 1
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 2
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 3
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 4
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 5
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 6
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 7
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 8
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 9
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 10
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 11
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 12
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 13
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 14
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 15
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 16
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 17
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 18
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 19
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 20
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 21
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 22
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 23
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 24
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 25
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 26
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 27
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 28
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 29
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 30
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 31
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 32
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 33
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 34
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 35
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 36
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 37
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 38
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 39
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 40
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 41
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 42
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 43
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 44
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 45
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 46
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 47
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 48
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 49
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 50
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 51
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 52
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 53
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 54
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 55
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 56
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 57
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 58
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 59
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 60
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 61
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 62
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 63
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 64
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 65
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 66
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 67
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 68
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 69
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 70
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 71
Тульская область присоединилась к Всероссийскому дню бега, Фото: 72
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:30 −2
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