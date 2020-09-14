Гости Тульской области будут любоваться Кондуками за деньги

11 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы».

Согласно данному постановлению, плата за посещение особо охраняемой природной территории федерального значения составит не менее 1% от прожиточного минимума, регионального — 0,5%, а местного — не менее 0,25%.

Плата за посещение таких территорий будет взиматься исключительно с гостей региона. Для местных жителей, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущих семей и дошкольников пропуск останется бесплатным.

В Тульской области особо охраняемой природной территорией местного значения являются Романцевские горы, более известные как Кондуки, и расположенные в Узловском районе. Постановление об объявлении природно-антропогенного комплекса на месте бывшего Ушаковского разреза между деревнями Кондуки, Волково и Ушаково (ООПТ) подписала администрация Узловского района в прошлом сентябре. Общая площадь охраняемой территории равна 1289,2 га.

Отметим, что в Тульской области еще имеются 52 объекта, которым присвоен статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

Прожиточный минимум в Тульской области сегодня составляет 10 709 рублей. Таким образом, за возможность полюбоваться красотами Романцевских гор гости региона должны будут заплатить 27 рублей.

Куда пойдут средства, которые начнут взимать с туристов, рассказал министр министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов:

Юрий Панфилов – Решение о конкретном размере платы устанавливает муниципальное образование. АМО Узловский район в настоящее время прорабатывает вопрос оплаты посещения ООПТ, средства от сбора будут направлены на уборку территории. Всего в регионе 53 таких территории. Общая площадь около 11 тыс га. Вопрос введения платы за посещение остальных 52 территорий регионального значения в настоящее время не рассматривается.

Мы спросили туляков и гостей Тульской области, что они думают о присвоении Кондукам платного статуса. Мнения идентичны — инициатива хорошая и пойдет исключительно на благо Романцевских гор. Сергей Слемзин, игрок в мини-футбол: Сергей Слемзин – Я был в Кондуках, когда ещё о них никто не знал, — лет 8-10 назад там была гора белого песка и народу человек 10-15 максимум в разгар лета. Если деньги, которые будут получать с туристов, отправят на благоустройство, то я только за введение платного входа. Это место — уникальное. Могу сказать, что на Алтае и в Челябинске хорошие озера — платные, но это не отпугивает туристов, а только привлекает.

Анастасия Скрипникова, сотрудница Сбербанка:

Анастасия Скрипникова – Уникальное и красивейшее место за несколько лет превратилось в какую-то свалку. Я полностью поддерживаю идею платного входа для туристов. Ведь будем откровенны, большинство мусора в Кондуках оставляют именно приезжие. Так что собранные деньги можно будет потратить на уборку и дальнейшее благоустройство.

Екатерина Колотило, студентка РУДН: