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Гости Тульской области будут любоваться Кондуками за деньги

Гости Тульской области будут любоваться Кондуками за деньги

Для туляков, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущих и дошкольников посещение Романцевских гор останется бесплатным

11 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы».
 
Согласно данному постановлению, плата за посещение особо охраняемой природной территории федерального значения составит не менее 1% от прожиточного минимума, регионального — 0,5%, а местного — не менее 0,25%.
 
Плата за посещение таких территорий будет взиматься исключительно с гостей региона. Для местных жителей, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущих семей и дошкольников пропуск останется бесплатным.
 
В Тульской области особо охраняемой природной территорией местного значения являются Романцевские горы, более известные как Кондуки, и расположенные в Узловском районе. Постановление об объявлении природно-антропогенного комплекса на месте бывшего Ушаковского разреза между деревнями Кондуки, Волково и Ушаково (ООПТ) подписала администрация Узловского района в прошлом сентябре. Общая площадь охраняемой территории равна 1289,2 га.
 
Отметим, что в Тульской области еще имеются 52 объекта, которым присвоен статус особо охраняемой природной территории регионального значения.
 
Прожиточный минимум в Тульской области сегодня составляет 10 709 рублей. Таким образом, за возможность полюбоваться красотами Романцевских гор гости региона должны будут заплатить 27 рублей.
 
Куда пойдут средства, которые начнут взимать с туристов, рассказал министр министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов:
 

Юрий Панфилов

– Решение о конкретном размере платы устанавливает муниципальное образование. АМО Узловский район в настоящее время прорабатывает вопрос оплаты посещения ООПТ, средства от сбора будут направлены на уборку территории.
Всего в регионе 53 таких территории. Общая площадь около 11 тыс га. Вопрос введения платы за посещение остальных 52 территорий регионального значения в настоящее время не рассматривается.
 
 

Мы спросили туляков и гостей Тульской области, что они думают о присвоении Кондукам платного статуса. Мнения идентичны — инициатива хорошая и пойдет исключительно на благо Романцевских гор.

Сергей Слемзин, игрок в мини-футбол:

Сергей Слемзин

– Я был в Кондуках, когда ещё о них никто не знал, — лет 8-10 назад там была гора белого песка и народу человек 10-15 максимум в разгар лета. Если деньги, которые будут получать с туристов, отправят на благоустройство, то я только за введение платного входа. Это место — уникальное. Могу сказать, что на Алтае и в Челябинске хорошие озера — платные, но это не отпугивает туристов, а только привлекает.

 
Анастасия Скрипникова, сотрудница Сбербанка:
 

Анастасия Скрипникова

– Уникальное и красивейшее место за несколько лет превратилось в какую-то свалку. Я полностью поддерживаю идею платного входа для туристов. Ведь будем откровенны, большинство мусора в Кондуках оставляют именно приезжие. Так что собранные деньги можно будет потратить на уборку и дальнейшее благоустройство.

Екатерина Колотило, студентка РУДН:
 

Екатерина Колотило

– Учитывая, как сильно там умудрились загадить местность люди и сколько мусора оставляли каждые выходные, я не против того, чтобы вход туда сделали платным. Пускай сумма небольшая, но, быть может, эта мера отпугнет любителей намусорить. Если местная администрация полностью возьмет на себя обслуживание Кондуков, я думаю, они станут еще красивее и солиднее!

 
 
 
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:15 −4
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КондукиРоманцевские горыРоманцево

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