Безработный петербуржец выманил у новомосковской пенсионерки 40 тысяч рублей

Он позвонил 83-летней женщине и заявил, что у ее племянницы проблемы, которые можно решить, если она переведет ему немного денег.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД и новомосковского отдела МВД установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в отдел полиции обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестный позвонил ей на домашний телефон и сообщил о проблемах, которые якобы возникли у ее племянницы.

Разумеется, для решения «проблемы» необходимы были деньги. Пенсионерка поверила звонившему и сразу же согласилась выполнить его инструкции и передать обозначенную сумму — 40 тысяч рублей.

Спустя время женщина выяснила, что ее племянница не попадала ни в какие сложные ситуации. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника.

Стражи порядка довольно быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный, ранее судимый за кражи и мошенничество 41-летний житель Санкт-Петербурга.

Сейчас в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».