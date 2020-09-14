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Безработный петербуржец выманил у новомосковской пенсионерки 40 тысяч рублей

Безработный петербуржец выманил у новомосковской пенсионерки 40 тысяч рублей

Он позвонил 83-летней женщине и заявил, что у ее племянницы проблемы, которые можно решить, если она переведет ему немного денег.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД и новомосковского отдела МВД установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, в отдел полиции обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестный позвонил ей на домашний телефон и сообщил о проблемах, которые якобы возникли у ее племянницы.
 
Разумеется, для решения «проблемы» необходимы были деньги. Пенсионерка поверила звонившему и сразу же согласилась выполнить его инструкции и передать обозначенную сумму — 40 тысяч рублей.
 
Спустя время женщина выяснила, что ее племянница не попадала ни в какие сложные ситуации. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника.
 
Стражи порядка довольно быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный, ранее судимый за кражи и мошенничество 41-летний житель Санкт-Петербурга.
 
Сейчас в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:05 +5
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