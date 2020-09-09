Прокуратура Тульской области начала проверку по факту сброса сточных вод в реку Черепеть
По ее окончании при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
Прокуратура Тульской области после публикации Myslo об экологическом ЧП в Суворовском районе начала проверку факта очередного загрязнения реки Черепеть.
Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября в реку были сброшены неочищенные сточные воды. В результате этого в Черепети погибла рыба, а населенный пункт накрыл едкий запах канализации.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе ведомства.
Подобная ситуация далеко не первая на реке Черепеть. В 2010 году после массовой гибели рыбы Тульская природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что речку загрязняли местные предприятия - спиртоводочный завод «Лужковский», ООО «Суворовская птицефабрика», ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства». Тогда ПДК ионов аммония, фосфор-фосфатов, нефтепродуктов, железа и ряду других вредных для рыбы веществ была превышен в 1,5 – 174 раза.
В 2018 году ООО «Суворовская Строительная Компания» и АО «Суворовский рынок» сточные воды из канализационных сетей поселка сливали на почву, по которой они стекали в реку Черепеть.
В 2019 году в начале сентября на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассматривал обращение граждан из пос. Черепеть Суворовского района по поводу загрязнения сточными водами реки. Этот факт тогда подтвердило и министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, которое административное расследование. Оно показало, что основными источниками загрязнения реки являются объекты жилищно-коммунальной сферы – сброс сточных вод осуществлялся ООО «Суворовское водопроводно-канализационное хозяйство». В реке была превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.