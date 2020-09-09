Прокуратура Тульской области начала проверку по факту сброса сточных вод в реку Черепеть

По ее окончании при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Тульской области после публикации Myslo об экологическом ЧП в Суворовском районе начала проверку факта очередного загрязнения реки Черепеть.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября в реку были сброшены неочищенные сточные воды. В результате этого в Черепети погибла рыба, а населенный пункт накрыл едкий запах канализации.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе ведомства.

Подобная ситуация далеко не первая на реке Черепеть. В 2010 году после массовой гибели рыбы Тульская природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что речку загрязняли местные предприятия - спиртоводочный завод «Лужковский», ООО «Суворовская птицефабрика», ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства». Тогда ПДК ионов аммония, фосфор-фосфатов, нефтепродуктов, железа и ряду других вредных для рыбы веществ была превышен в 1,5 – 174 раза.