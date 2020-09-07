Экологическая катастрофа в Тульской области: в реку Черепеть сливают канализационные стоки

Из-за этого в реке сразу же погибла рыба. Удушающий запах сточных вод накрыл весь поселок!

В ночь с 5 на 6 сентября в поселке Черепеть Суворовского района произошла настоящая экологическая катастрофа. Как сообщают жители поселка, из городских канализационных сетей Суворова в реку Черепеть были сброшены сотни кубометров сточных вод.

Из-за этого водная гладь реки покрылась вязкой пленкой отходов, а удушающие испарения накрыли весь поселок: ни на улице свежим воздухом подышать, ни форточку в квартире открыть. Жители близлежащих домов рассказывают, что в ночь, когда произошел выброс, они даже спать не могли из-за непереносимого запаха.

Еще одно последствие этой катастрофы – массовая гибель рыбы в реке.

По словам жителей, после сброса канализационные стоки теперь просто сливают в реку, продолжая ее отравлять.

Река Черепеть, кстати, через несколько километров от места сброса впадает в Оку, неся в нее все сброшенные из сетей канализации отходы.