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Экологическая катастрофа в Тульской области: в реку Черепеть сливают канализационные стоки

Экологическая катастрофа в Тульской области: в реку Черепеть сливают канализационные стоки

Из-за этого в реке сразу же погибла рыба. Удушающий запах сточных вод накрыл весь поселок!

В ночь с 5 на 6 сентября в поселке Черепеть Суворовского района произошла настоящая экологическая катастрофа. Как сообщают жители поселка, из городских канализационных сетей Суворова в реку Черепеть были сброшены сотни кубометров сточных вод. 

Из-за этого водная гладь реки покрылась вязкой пленкой отходов, а удушающие испарения накрыли весь поселок: ни на улице свежим воздухом подышать, ни форточку в квартире открыть. Жители близлежащих домов рассказывают, что в ночь, когда произошел выброс, они даже спать не могли из-за непереносимого запаха. 

Еще одно последствие этой катастрофы – массовая гибель рыбы в реке. 

По словам жителей, после сброса канализационные стоки теперь просто сливают в реку, продолжая ее отравлять.

Река Черепеть, кстати, через несколько километров от места сброса впадает в Оку, неся в нее все сброшенные из сетей канализации отходы. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:00 +5
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