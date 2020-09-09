Министр здравоохранения Тульской области и глава Роспотребнадзора привились от гриппа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Эрк и Александр Ломовцев прошли вакцинацию в одной из поликлиник Тулы.

В Тульской области стартовала прививочная кампания против гриппа. На брифинге для СМИ министр здравоохранения региона Алексей Эрк и глава Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказали, что в этом году планируется привить порядка 60% жителей Тульской области.

За счет средств федерального бюджета были закуплены вакцины «Совигрипп» и «Флю-М». Порядка 40% от общего объема уже поступило в медицинские учреждения. Вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» уже показали свою эффективность в прошлые годы. Среди привитых не зарегистрировано тяжелых и летальных случаев. Кроме того, вакцины содержат актуальные штаммы гриппа, рекомендованные ВОЗ на предстоящий эпидсезон.

С начала сентября уже привито около 28 тысяч жителей региона.

Учреждения здравоохранения области активно ведут подготовку к предстоящему подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больницы полностью обеспечены пульсоксиметрами и аппаратами ИВЛ, создан достаточный запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Александр Ломовцев также сообщил, что на начало сентября зарегистрировано 3048 случаев ОРВИ, это на 34% ниже эпидпорога. При этом за неделю число выявленных случаев выросло на 6,9%.