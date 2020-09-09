Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре: