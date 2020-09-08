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В Туле по ночам запретят движение транспорта на улице Кауля
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле по ночам запретят движение транспорта на улице Кауля

Ограничения будут действовать до 10 октября.

В Туле на ул. Кауля отремонтируют дорогу. Из-за этого на участке от ул. Оборонной до ул. Тимирязева с 8 сентября по 10 октября с 22.00 до 5.00 будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

На это время трамваи маршрутов №12, 13, 14 будут курсировать по измененной схеме:

  • №12 (пос. Менделеевский – ул. Штыковая): ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.
  • №13 (пос. Менделеевский – ст. «Металлург»): ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.
  • №14 (пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика): ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Демидовская Плотина – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:11 0
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