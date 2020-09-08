В Туле по ночам запретят движение транспорта на улице Кауля

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Кауля отремонтируют дорогу. Из-за этого на участке от ул. Оборонной до ул. Тимирязева с 8 сентября по 10 октября с 22.00 до 5.00 будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

На это время трамваи маршрутов №12, 13, 14 будут курсировать по измененной схеме: