новости
новости
Регистрация
Привет имажинистам: в Туле открылась персональная выставка Оксаны Кагальниковой

Привет имажинистам: в Туле открылась персональная выставка Оксаны Кагальниковой

Посмотреть на работы художницы можно в арт-галерее Тульского отделения Союза художников.

В экспозиции – более сорока работ, причём большинство из них изрядно отличаются от тех, которые автор создавала ранее, – и по выбору материалов (акрил, масляная и сухая пастель, графитный карандаш, мел), и по выбору тем, и по форме исполнения.

Здесь практически нет скетчей, мастером которых Оксана, безусловно, является, зато много фигурных композиций, натюрмортов и пейзажей. Какие-то из картин лиричны, другие – трагичны, но все глубоки, наполнены смыслом.

Оксана Кагальникова

– Не хочется быть «репортажником», фотографически отображающим окружающий мир, – признаётся художница. – Думаю, цель творчества состоит в создании образа, через который художник передаёт нечто нематериальное – свои эмоции. Например, удивление, восхищение небывалым оттенком пролесков, покрывших в солнечный день участок старинного кладбища. (Подобный подход был свойственен русским имажинистам (от франц image – изображенние), провозгласившим образность основным принципом искусства. – Прим. автора).

Что касается композиций, где изображены не совсем обычные персонажи, то все они ко мне приходят сами. Являются незваными, селятся в сознании и просятся в явь. Вполне вероятно, что часть из них – герои графического романа, который я давно собираюсь сделать. Один художник сказал: каждая работа – это застывший момент любви, который автор хочет донести до зрителя. Точное определение, согласна с ним полностью!

Помимо живописи и графики на выставке представлены невероятно красивые эскизы костюмов для Тульского ТЮЗа к постановке «Золотой ключик». Тут и блеск карнавальных одеяний героев комедии дель-арте, и эстетика моделей вполне себе современных модных подиумов. Жаль, что этот красивый и мудрый спектакль почему-то показывают очень редко.

Если соберётесь на вернисаж, знайте: просто так туда не попасть! Надо у вахтёра на первом этаже взять ключ от «арт-галереи», подняться на третий этаж и там отомкнуть заветную дверь. Приятного просмотра! Выставка продлится до 22 сентября.

Адрес: Красноармейский пр., 3,

3-й этаж, «Арт-галерея» Союза

художников России.

из Досье «Слободы»

Оксана Кагальникова окончила Орловский ХГФ ОГПУ в 1995 г. 18 лет преподавала рисунок и живопись на кафедре «Дизайн» ТулГУ. С 2017 г. член Союза художников России.

С 2012 года как художник-график принимала участие в выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Ясной Поляне и Туле. За восемь лет у Оксаны состоялось семь персональных выставок. Иллюстратор серии книг авторов Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга.

Галерея
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 1
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 2
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 3
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 4
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 5
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 6
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 7
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 8
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 9
Выставка Оксаны Кагальниковой, Фото: 10
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Елена Рябикова
Фотограф: Елена Рябикова
сегодня, в 18:33 +7
Другие статьи по темам
Событие
выставкаискусствоСоюз художников Россииживописьграфика
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле по ночам запретят движение транспорта на улице Кауля
В Туле по ночам запретят движение транспорта на улице Кауля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.