Привет имажинистам: в Туле открылась персональная выставка Оксаны Кагальниковой

В экспозиции – более сорока работ, причём большинство из них изрядно отличаются от тех, которые автор создавала ранее, – и по выбору материалов (акрил, масляная и сухая пастель, графитный карандаш, мел), и по выбору тем, и по форме исполнения.

Здесь практически нет скетчей, мастером которых Оксана, безусловно, является, зато много фигурных композиций, натюрмортов и пейзажей. Какие-то из картин лиричны, другие – трагичны, но все глубоки, наполнены смыслом.

Оксана Кагальникова – Не хочется быть «репортажником», фотографически отображающим окружающий мир, – признаётся художница. – Думаю, цель творчества состоит в создании образа, через который художник передаёт нечто нематериальное – свои эмоции. Например, удивление, восхищение небывалым оттенком пролесков, покрывших в солнечный день участок старинного кладбища. (Подобный подход был свойственен русским имажинистам (от франц image – изображенние), провозгласившим образность основным принципом искусства. – Прим. автора). Что касается композиций, где изображены не совсем обычные персонажи, то все они ко мне приходят сами. Являются незваными, селятся в сознании и просятся в явь. Вполне вероятно, что часть из них – герои графического романа, который я давно собираюсь сделать. Один художник сказал: каждая работа – это застывший момент любви, который автор хочет донести до зрителя. Точное определение, согласна с ним полностью!

Помимо живописи и графики на выставке представлены невероятно красивые эскизы костюмов для Тульского ТЮЗа к постановке «Золотой ключик». Тут и блеск карнавальных одеяний героев комедии дель-арте, и эстетика моделей вполне себе современных модных подиумов. Жаль, что этот красивый и мудрый спектакль почему-то показывают очень редко.

Если соберётесь на вернисаж, знайте: просто так туда не попасть! Надо у вахтёра на первом этаже взять ключ от «арт-галереи», подняться на третий этаж и там отомкнуть заветную дверь. Приятного просмотра! Выставка продлится до 22 сентября.

Адрес: Красноармейский пр., 3, 3-й этаж, «Арт-галерея» Союза художников России.

из Досье «Слободы»

Оксана Кагальникова окончила Орловский ХГФ ОГПУ в 1995 г. 18 лет преподавала рисунок и живопись на кафедре «Дизайн» ТулГУ. С 2017 г. член Союза художников России.

С 2012 года как художник-график принимала участие в выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Ясной Поляне и Туле. За восемь лет у Оксаны состоялось семь персональных выставок. Иллюстратор серии книг авторов Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга.