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Специалист оценил подлинность найденной в Тульской области «скрипки Страдивари»
Фото: Baza

Специалист оценил подлинность найденной в Тульской области «скрипки Страдивари»

По мнению специалиста, по этикетке нельзя судить о том, настоящий ли это раритет.

Скрипичный мастер Борис Горшков прокомментировал ren. tv информацию о скрипке, которую нашел москвич Юрий Курносов в квартире у умершей родственницы из Узловского района. По его мнению, при установке подлинности не следует доверять этикетке.
 
«Весь XIX век немецкие мануфактуры делали по модели Амати (Николо Амати — скрипичный мастер XVII в.), Гварнери (Джузеппе Гварнери — скрипичный мастер XVIII в.), Страдивари инструменты и вклеивали вот эти этикетки, которые потом людям просто пудрили мозги», — объяснил Горшков.
 
Тем временем Юрий Курносов намерен отдать инструмент на оценку и реставрацию. По его словам, скрипка принадлежала его дяде, который умер 10 лет назад. Потенциально раритет может стоить сотни тысяч долларов.
 
 
Напомним, мужчина поехал в Узловую 23 августа: в этот день тете исполнилось бы 90 лет, и Юрий решил прибраться в ее квартире и почтить память родственницы.
 
Разбирая антресоли, Курносов обнаружил старую скрипку без струн. Внезапно он увидел внутри скрипки подпись автора — Antonius Stradivarius! Там же был обозначен и год производства скрипки — 1691-й.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:51 +1
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