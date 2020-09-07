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В День города на главной площади Тулы выступят Денис Майданов и Юлианна Караулова

В День города на главной площади Тулы выступят Денис Майданов и Юлианна Караулова

Для удобства зрителей по бокам от главной сцены праздника установят специальные светодиодные экраны.

В субботу, 26 сентября, на площади Ленина в Туле состоится праздничный концерт, посвященный Дню города и 500-летию Тульского кремля. В 19.00 зрителей «разогреют» тульские исполнители, а в 20.00 на сцену выйдут хэдлайнеры – Юлианна Караулова и Денис Майданов.

Чтобы тулякам было удобно смотреть концерты с разных точек, помимо светодиодного экрана на сцене планируется установить еще два экрана на удалении по обеим сторонам от концертной площадки.

Также праздничные мероприятия пройдут в ЦПКиО им. Белоусова, вечером там выступит Народная артистка России Тамара Гвердцители.

Напомним, подробный перечень мероприятий можно найти тут.

 

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