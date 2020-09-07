В День города на главной площади Тулы выступят Денис Майданов и Юлианна Караулова
Для удобства зрителей по бокам от главной сцены праздника установят специальные светодиодные экраны.
В субботу, 26 сентября, на площади Ленина в Туле состоится праздничный концерт, посвященный Дню города и 500-летию Тульского кремля. В 19.00 зрителей «разогреют» тульские исполнители, а в 20.00 на сцену выйдут хэдлайнеры – Юлианна Караулова и Денис Майданов.
Чтобы тулякам было удобно смотреть концерты с разных точек, помимо светодиодного экрана на сцене планируется установить еще два экрана на удалении по обеим сторонам от концертной площадки.
Также праздничные мероприятия пройдут в ЦПКиО им. Белоусова, вечером там выступит Народная артистка России Тамара Гвердцители.
Напомним, подробный перечень мероприятий можно найти тут.
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