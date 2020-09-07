Даниил Лесовой – тулякам: «С огромной теплотой буду вспоминать время, проведённое с вами»
Форвард «Арсенала», перешедший в «Динамо», попрощался с тульскими болельщиками.
Форвард тульского «Арсенала» Даниил Лесовой официально перешёл в столичное «Динамо». Контракт с москвичами рассчитан на пять лет. Даниил тепло попрощался с тульскими болельщиками в Instagram.
Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые относятся к ПФК Арсенал! За эти 2 с небольшим года я здесь вырос, не только как футболист, но и как личность. Помимо футбольных моментов, я впервые попал во взрослый мужской коллектив и вы научили меня как правильно себя в нем вести! Я всегда чувствовал и ценил ваше хорошее отношение ко мне и заботу! С огромной теплотой я буду вспоминать время проведённое с вами, и ещё раз, большое спасибо за все! Удачи, Арсенал!??
Футболист поблагодарил всех, кто относится к тульскому клубу и заверил, что с огромной теплотой будет вспоминать время, проведённое с туляками.