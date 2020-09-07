Даниил Лесовой – тулякам: «С огромной теплотой буду вспоминать время, проведённое с вами»

Форвард тульского «Арсенала» Даниил Лесовой официально перешёл в столичное «Динамо». Контракт с москвичами рассчитан на пять лет. Даниил тепло попрощался с тульскими болельщиками в Instagram.

Футболист поблагодарил всех, кто относится к тульскому клубу и заверил, что с огромной теплотой будет вспоминать время, проведённое с туляками.