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Даниил Лесовой – тулякам: «С огромной теплотой буду вспоминать время, проведённое с вами»

Даниил Лесовой – тулякам: «С огромной теплотой буду вспоминать время, проведённое с вами»

Форвард «Арсенала», перешедший в «Динамо», попрощался с тульскими болельщиками.

Форвард тульского «Арсенала» Даниил Лесовой официально перешёл в столичное «Динамо». Контракт с москвичами рассчитан на пять лет. Даниил тепло попрощался с тульскими болельщиками в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые относятся к ПФК Арсенал! За эти 2 с небольшим года я здесь вырос, не только как футболист, но и как личность. Помимо футбольных моментов, я впервые попал во взрослый мужской коллектив и вы научили меня как правильно себя в нем вести! Я всегда чувствовал и ценил ваше хорошее отношение ко мне и заботу! С огромной теплотой я буду вспоминать время проведённое с вами, и ещё раз, большое спасибо за все! Удачи, Арсенал!??

Публикация от daniil_lesovoy (@daniil_lesovoy)

Футболист поблагодарил всех, кто относится к тульскому клубу и заверил, что с огромной теплотой будет вспоминать время, проведённое с туляками.

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