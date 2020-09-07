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Где в Туле не будет света 8 сентября

Где в Туле не будет света 8 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе, 25, 27, 29,
  • ул. С. Перовской, 39,
  • ул. Л. Толстого, 115, 117,
  • ул. Набережная Дрейера, 14,
  • ул. Луначарского, 44,
  • ул. Первомайская, 8, 10,
  • пр-т Ленина, 60, 54-б, 60-а,
  • ул. Рязанская, 3,
  • ул. 2-я Волоховская, 8,
  • 4-й Волоховский пр-д, 7,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 12, 15-а,
  • ул. Трудовая, 1-а, 2, 1,
  • ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1-2.
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вчера, в 21:54 +1
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