Где в Туле не будет света 8 сентября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Фрунзе, 25, 27, 29,

ул. С. Перовской, 39,

ул. Л. Толстого, 115, 117,

ул. Набережная Дрейера, 14,

ул. Луначарского, 44,

ул. Первомайская, 8, 10,

пр-т Ленина, 60, 54-б, 60-а,

ул. Рязанская, 3,

ул. 2-я Волоховская, 8,

4-й Волоховский пр-д, 7,

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 12, 15-а,

ул. Трудовая, 1-а, 2, 1,

ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7,

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,

11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 1-п,

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,

10-й пр-д, 1-2.