Где в Туле не будет света 8 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, 25, 27, 29,
- ул. С. Перовской, 39,
- ул. Л. Толстого, 115, 117,
- ул. Набережная Дрейера, 14,
- ул. Луначарского, 44,
- ул. Первомайская, 8, 10,
- пр-т Ленина, 60, 54-б, 60-а,
- ул. Рязанская, 3,
- ул. 2-я Волоховская, 8,
- 4-й Волоховский пр-д, 7,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 12, 15-а,
- ул. Трудовая, 1-а, 2, 1,
- ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1-2.
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