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Окно в историю: в Тульском кремле заканчивается строительство археологического окна

Окно в историю: в Тульском кремле заканчивается строительство археологического окна

Ориентировочно, туляки смогут увидеть необычное сооружение в начале октября.

На территории Тульского кремля идут к завершению работы по созданию археологического окна. Институт археологии РАН провел масштабные археологические изыскания.

Работы проходили на Соборной площади — там, где в XVII веке был построен каменный Успенский собор. Ученым удалось обнаружить не только небольшой соборный храм размером 16 на 20 м, но и более 300 индивидуальных находок.

Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, археологическое окно как в масштабе празднования 500-летия Тульского кремля, так и в целом для Тульской области — очень важный объект:

Татьяна Рыбкина

– Такого уровня «окно» музеефицировано самыми современными средствами. Большие города могут себе позволить подобного рода объекты. Для тульского региона это сооружение поднимает музейную планку на новый уровень.

Губернатор перед нами неоднократно ставил задачу, что мы должны провести празднования, реализуя ряд реставрационных проектов, творческих мероприятий. Но не стоит забывать и о научной составляющей. Чтобы эти исследования, обобщения и научные конференции вошли в учебники. Это важное наследие юбилея.

Археологическое окно Тульского кремля – значимый проект еще и в плане дополнительного объекта показа. Сейчас завершаются работы по приведению в порядок самого раскопа. Это сложные технологические подходы, в этом вопросе стараются учесть все нюансы геодезии и другие факторы. Сейчас реализуется работа по «декорированию» самих археологических срезов.

По словам министра остается сделать лишь сооружение павильона.

Работа над археологическим окном Тульского кремля завершена на 80%. Ориентировочно, первых посетителей оно примет  в начале октября.

Заведующая филиалом музея «Тульский кремль» Елена Зыкова рассказала, что смогут увидеть туляки:

Елена Зыкова

– Посещать этот объект можно будет во все сезоны, чтобы увидеть главный экспонат – сохранившийся фундамент соборной церкви XVII века. Мы его покажем с разных сторон. И как археологический, и как архитектурный объект. Здесь будет оборудована инсталляция, которая позволит нам зрительно представить, каким же был этот храм несколько веков назад.

Найденные при раскопках артефакты также решено разместить в специальных витринах возле археологического окна. Но еще одним не менее интересным дополнением к экспозиции станут интерактивные компьютерные модели жителей кремля XVII века. Тулякам и гостям города расскажут, как выглядели люди почти четыре века назад.

Галерея
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 1
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 2
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 3
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 4
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 5
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 6
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 7
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 8
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 9
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 10
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 11
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 12
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 13
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 14
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 15
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 16
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 17
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 18
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 19
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 20
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 21
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 22
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 23
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 24
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 25
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 26
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 27
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 28
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 29
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 30
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 31
Окно в историю: в Тульском Кремле заканчивают строительство археологического окна, Фото: 32
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