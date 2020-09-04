Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Руководитель Роспечати РФ подарил Алексею Дюмину тульский телефонный справочник
Правда, это исторический объект 1939 года.
На итоговом заседании о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля выступил руководитель
Роспечати РФ Михаил Сеславинский. Он рассказал о реализации в Туле издательских проектов. За три года работы в регионе были выделены субсидии на издание альбомов, путеводителей, в том числе для детей.
Сеславинский после своего выступления подарил губернатору Алексею Дюмину телефонный справочник тульской городской сети за 1938-1939 гг. из личной библиотеки.
– Я попробовал позвонить по некоторым номерам, но никто не ответил, — пошутил замминистра.
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