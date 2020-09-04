Руководитель Роспечати РФ подарил Алексею Дюмину тульский телефонный справочник

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На итоговом заседании о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля выступил руководитель Роспечати РФ Михаил Сеславинский. Он рассказал о реализации в Туле издательских проектов. За три года работы в регионе были выделены субсидии на издание альбомов, путеводителей, в том числе для детей.

Сеславинский после своего выступления подарил губернатору Алексею Дюмину телефонный справочник тульской городской сети за 1938-1939 гг. из личной библиотеки.

– Я попробовал позвонить по некоторым номерам, но никто не ответил, — пошутил замминистра.