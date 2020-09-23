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В Музее оружия тулякам покажут «Южный щит России»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Музее оружия тулякам покажут «Южный щит России»

Так называется выставка, посвященная 500-летию Тульского кремля.

Новая выставка – совместный проект Тульского государственного музея оружия, Государственного исторического музея, Тульского кремля и Росархива. В её открытии приняла участие зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

– Мы видим, как преображается наш Тульский кремль, малые исторические города, которые входили в Большую засечную черту. Все это благодаря скоординированной работе органов власти всех уровней, научного, экспертного сообществ. Музейные фонды, научные организации, археологи, реставраторы объединили свои силы, знания, документы, чтобы наиболее полно представить все слои того славного времени.

Почетный гражданин Тульской области, директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина отметила, что легендарная крепость – выдающийся памятник истории культуры:

– Это не только уникальное для своего времени фортификационное сооружение и градообразующий центр оружейной столицы России, это сердце Тулы. Это источник физической и духовной силы многих поколений туляков, которые всегда стояли, и будут надежно стоять на защите Отечества. 

Директор Музея оружия поблагодарила Губернатора Тульской области Алексея Дюмина за поддержку проекта. Выставка будет работать до 21 марта 2021 года. Посетители смогут увидеть более 400 документов и предметов, среди которых – образцы русского, западноевропейского и восточного оружия, применявшегося воинами гарнизонов Тульского кремля и других крепостей Большой засечной черты, а также их противниками. 

Отдельный раздел посвящен строительству Тульского кремля и Большой засечной черты. Свое место на выставке заняли предметы быта жителей Тулы и поселений на южных границах Московского государства. Особое внимание уделено преобразованию Тулы из стратегического форпоста южного пограничья в главный центр российского оружейного производства в XVIII-XIX веках.

Сюжет: 500-летие Тульского кремля
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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