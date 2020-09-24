В ЦПКиО открылась выставка к 500-летию Тульского кремля

На выставке представлены работы художников, которые запечатлели красоту и жизнь тульского кремля.

Выставку подготовили сотрудники Тульского музея изобразительных искусств, они представляют работы из коллекции ТМИИ. Это живопись и графика. Невозможно представить выставку, посвященную 500-летию Тульского кремля, без картин двух старейших художников Тулы — Бориса Вагина и Михаила Батова. Год празднования 500-летия Тульского кремля совпал со столетними юбилеями обоих мастеров. Оба художника родились в 1920 году в Туле, прошли суровые дороги войны и возвратились в родной город, с которым художники были связаны до конца жизни.

Тульский кремль — участник разных исторических событий и Михаил Батов и Борис Вагин запечатлели кремль и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время. На картинах этих замечательных художников под вечным небом стоит древняя крепость, прекрасная в любую погоду, и хранит мирный покой города-героя и его жителей.

В парке также представлены фотографии начала XX века, литография, изображения картин Василия Гильберта, Владимира Голубова, Анатолия Макарова, Евгения Гавлина, Павла Ганжи.