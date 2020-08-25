Губернатор поручил Центру занятости активнее рассказывать тулякам о новых вакансиях

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По словам главы региона, сейчас ключевой вопрос – это трудоустройство тех, кто остался без работы.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Тульской области Ольгой Гремяковой и директором Центра занятости населения Еленой Щукиной.

Алексей Дюмин отметил, что ключевой вопрос, который сейчас стоит перед правительством региона — это трудоустройство тех, кто остался без работы. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений для стабилизации ситуации на рынке труда, обозначил необходимость в новых подходах и формах работы.

Ольга Гремякова отметила, что из-за пандемии ситуация на рынке труда изменилась, но коэффициент напряженности сбалансирован.

– Сейчас нельзя ждать, когда в центры занятости придут люди. Нужно проявлять инициативу, активно рассказывать гражданам о новых вакансиях, — отметил Алексей Дюмин.

Ольга Гремякова сообщила, что еще в мае в регионе стартовала информационная кампания «Работа есть», направленная на информирование жителей об имеющихся вакансиях и возможностях повышения квалификации и переобучении. Это позволило трудоустроить более 7 тысяч человек. По словам Ольги Гремяковой, темпы роста трудоустройства вернулись к допандемическому уровню.

Также большая работа проводится и по переобучению граждан, в том числе в рамках нацпроектов «Демография» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Приступили к обучению более 1000 человек. До конца года это количество увеличится практически в два раза.

Директор Центра занятости населения Тульской области Елена Щукина доложила, что в некоторых районах области есть затруднения с поиском новой работы. В связи с этим достигнуты договоренности с двумя крупными компаниями с большой потребностью в рабочей силе — до конца года им необходимо трудоустроить около 1000 человек. Предприятия готовы организовать доставку сотрудников до места работы и обратно, предоставить улучшенный соцпакет.