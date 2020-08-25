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С 26 августа туляки снова смогут разводиться
Фото: versiya.info

С 26 августа туляки снова смогут разводиться

Сектор по регистрации расторжения брака городского комитета ЗАГС возобновляет свою работу.

Расторгать браки будут по адресу: ул. Степанова, д. 34-А. Заявление на развод по решению суда можно подать через портал Госуслуг. (gosuslugi.ru). Для расторжения брака по взаимному согласию следует обратиться в МФЦ.

Режим работы: вторник, среда и пятница с 9.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. Справки по телефону: 24-98-82 (доб. – 3).

Оказание государственных услуг в помещении комитета ЗАГС администрации Тулы осуществляется при наличии масок и перчаток.

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