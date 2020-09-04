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Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «Беспрецедентные реставрационные работы преобразили облик Тулы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «Беспрецедентные реставрационные работы преобразили облик Тулы»

В Туле проходит итоговое выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Заседание итоговое, его ведет заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

– Тульский кремль — старейшее оборонительное сооружение со славной историей, которое положило начало основанию Большой Засечной черты. И самый посещаемый на сегодня музей в России — его посетили 4 миллиона туристов. Три года велась подготовка к юбилею. Уже реализовано более ста проектов, в том числе созданы новые выставочные пространства, благоустроены территории малых городов. Беспрецедентные реставрационные работы преобразили облик Тулы. В городе откроется первый в России Музейный квартал, — сказал Чернышенко.

По его словам, сегодня будут подведены итоги работы и сформирована программа праздника.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил правительство и Президента РФ за внимание к этой теме.

– Мы подняли новый пласт истории, сегодня эта страница истории России вошла в новом объеме в школьные учебники. На подготовку к празднованию было потрачено более 4,5 млрд руб. Мы участвовали во всех федеральных программах по благоустройству. Получился хороший результат. Мы отмечаем рост туризма, — сказал губернатор.

Он напомнил, что Президент на одном из заседаний госсовета давал поручение сформировать культурные кластеры. У Тулы это получилось, причем кластер компактный, под открытым небом и с большим функционалом.

Тульская область сейчас занимает третье место в России по количеству музеев.

– Тула это заслужила, мы должны быть узнаваемы во всем мире. Благодарю Президента и Правительство РФ за то, что у нас всё получилось. Но останавливаться на достигнутом мы не будем! — сказал Дюмин.

Отметим, что в мероприятии принимают участие члены оргкомитета — руководители и представители федеральных органов исполнительной власти (Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минприроды, Минкомсвязи, Минобороны, Минэкономразвития России, Ростуризма, Роспечати, Росмолодежи, Росархива, Федерального дорожного агентства), руководители федеральных учреждений культуры, промышленных предприятий, члены Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители Российской академии наук.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев:

– В ноябре 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. В рамках подготовки к празднованию юбилея за последние три года ремонтно-реставрационные работы проведены на 70 объектах региона, благоустроено более 50 общественных пространств в Туле и 11 в малых исторических городах и поселениях. Результаты работы по проекту 500-летия можно видеть уже сейчас. Так, число посетителей тульских музеев возросло на 22%, турпоток увеличился на 54%, номерной фонд в гостиницах — почти на 14%. Только в Музейном квартале уже есть четыре новые гостиницы. Еще 19 появились в малых городах региона.

По словам Федорищева, проведены крупные форумы, образовательные проекты и выставки, молодёжные мероприятия. В этом году некоторые прошли в онлайн-формате.

 
Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля ведется с 2018 года по двум основным направлениям — реализация культурно-просветительских проектов и проведение ремонтно-реставрационных работ. За это время в регионе реализовано более 50 творческих проектов.
 
Яркими явлениями в культурной жизни Тульской области стали выставочные проекты федеральных музеев. Такие проекты были реализованы впервые. Это выставка «500 лет Тульского кремля» в Государственном историческом музее на Красной площади в 2019 году. 
 
В ходе подготовки к юбилею в регионе уже возникло и до конца года еще откроется более 30 новых музейно-выставочных пространств.
 
Большинство новых музейных экспозиций открылось в малых исторических городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту. Такая практика является уникальной для России. Впервые за многие годы в муниципальных музеях, благодаря поддержке федерального центра, появились новые современные экспозиции.
 
Все экспозиции являются аутентичными — в каждом городе создаётся свой уникальный культурный продукт, отражающий «лицо» того или иного исторического места.
 
Одним из самых первых стали комплексные работы в Алексинском художественно-краеведческом музее: за счет средств федерального и регионального бюджетов были проведены реставрационные работы, экспозиция была обновлена силами местной власти.
 
В январе открыли новую экспозицию во въездной башне Богородицкого дворца-музея и парка. Сегодня она пользуется большой популярностью среди туристов.
 
 
В июле первых посетителей приняла и усадьба металлопромышленников Мосоловых в Дубне.
 
В городе Белеве — одном и самых перспективных с точки зрения развития культуры и туризма малых исторических городов Тульской области — в текущем году уже открыта обновленная библиотека им. В. А. Жуковского, которая также теперь является объектом показа. Здесь будут располагаться сменные художественные выставки, а также проводиться интерактивные программы и литературные квесты.
 
В историческом поселении федерального значения с. Крапивна планируется создать целый арт-квартал — музей русского и западно-европейского искусства. Два отреставрированных здесь здания — Дом купца Прянчикова и Дом купца Астафьева — станут филиалами Тульского музея изобразительных искусств. В Доме купца Прянчикова будет располагаться экспозиция, посвященная русскому искусству, а в Доме купца Астафьева — зарубежного искусства. При новых музейно- выставочных центрах будут работать художественные студии, проводиться творческие арт-вечера и музыкально-литературные салоны.
 
Впервые в этом году появятся музеи и самом маленьком историческом городе России — Чекалине. В здании казначейства сейчас ведутся работы по созданию экспозиции, связанной с историей города. Через иммeрcивное погружение здесь можно будет побывать на Лихвинском вокзале, в полицейском участке, библиотеке и даже в деньгохранилище. Параллельно ведутся работы и над созданием экспозиции в доме купца Пронина.
 
Новая экспозиция и выставочное пространство появится и в Плавске — в усадьбе Гагариных. Она будет посвящена дворянскому быту.
 
Существенно преобразился и Одоев. В отреставрированных объектах здесь появится целых четыре новых объекта показа: полностью будет создан новый краеведческий музей, отреставрированная усадьба Мирковича также будет частично музеефицирована — здесь откроются несколько музейных залов, посвященных героям Отечественной войны, роду Мирковичей.
 
 
В Доме с башней разместится музей Одоевского княжества. Уникальный опыт в рамках проекта будет представлен по созданию музейной экспозиции в здании школы (бывшем доме купца Сторожева).
 
Ключевой точкой проекта является кремль. Одна из основных задач — не только привести его в порядок, но и вдохнуть в него новую жизнь. Привлечь сюда молодежь. Одним из действенных механизмов является создание новых точек притяжения. Совместно с Институтом археологии Российской академии наук в 2019 году были проведены раскопки в кремле. И теперь завершается создание археологического окна.
 
За счет привлеченных средств проводятся работы по воссозданию осадных дворов XVI-XVII вв., чего нет ни в одном другом кремле России.
Сюжет: 500-летие Тульского кремля
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