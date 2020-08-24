Фото: privet-rostov.ru
Ножом в грудь: житель Донского предстанет перед судом за убийство брата
Ссора между мужчинами произошла 12 июля на одной из городских улиц.
В Донском следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве. По информации пресс-службы ведомства, 12 июля он, будучи в подпитии, находился на улице вместе со своим братом.
Произошла ссора, обвиняемый достал нож и ударил родственника в грудь. От полеченного ранения несчастный на следующий день скончался в больнице. Убийца находится под стражей, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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