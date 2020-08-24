«Тульское качество»: тульские производители поборются за звание лучших в России

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В этом году традиционная выставка региональных производителей состоится в онлайн-формате.

Проблемы тульских производителей товаров и услуг и пути развития региональной экономики обсудят в рамках деловой программы онлайн-выставки «Тульское качество», которая пройдёт с 25 по 27 августа.

Традиционная выставка «Тульское качество» в этом году проходит в новом формате – онлайн. Гостей выставки – посетителей портала мероприятия – ждет не только знакомство с продукцией тульских производителей товаров и услуг, но и спецпредложения, которые можно получить с 25 августа по 30 сентября.

Откроет выставку обширная деловая программа, которая будет транслироваться в прямом эфире. Все желающие смогут задать свои вопросы спикерам в онлайн-чате или комментариях. 25 августа состоится панельная дискуссия «Состояние тульского производственного сектора: инвестиции, инновации, экспорт, закупки» и круглый стол «Общенациональный план выхода из кризиса. Региональные аспекты».

К участию приглашены представители профильных министерств региона, руководители ведущих предприятий и гости из столицы. В прямом эфире пройдут онлайн-сессии на самые разные темы, волнующие тульских производителей товаров и услуг: от перспектив развития различных отраслей до тонкостей построения бренда и механизмов конкуренции с федеральными компаниями.

Экспоненты онлайн-выставки «Тульское качество» поделятся своими кейсами о том, какие инструменты позволяют им развиваться в новой реальности и уверенно смотреть в будущее.

В рамках выставки пройдёт конкурс «Лучшие товары и услуги Тульской области», который является отборочным туром федеральной программы «100 лучших товаров России». О своём участии уже заявили представители АО «Туламашзавод», ООО «Торговый дом БРАЕР», ООО «НПО Промет», ООО «Тульский самоварный комбинат» и других предприятий.