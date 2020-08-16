На месте провала дороги в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото
Как идут работы?
Сейчас идёт замена участка резервной трубы, после завершения работ систему запустят. На втором этапе будут менять участок основной трубы. Работы проводятся без отключения систем водоснабжения и канализации, течь канализационных стоков по поверхности дорожного покрытия исключена.
Напомним, сегодня, 16 августа на ул. Революции произошел провал грунта из-за повреждения канализационного коллектора диаметром 500 мм.
Были приняты меры по ограничению движения транспорта на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева, а место провала было своевременно огорожено. Сотрудники ГИБДД обеспечили необходимую поддержку.
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