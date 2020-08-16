новости
новости
Регистрация
На месте провала дороги в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото

На месте провала дороги в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото

Как идут работы?

Рабочие АО «Тулагорводоканал» приступили к восстановительным работам. В настоящее время демонтированы аварийные участки канализационного коллектора. Работы планируют провести в несколько этапов.
 
Сейчас идёт замена участка резервной трубы, после завершения работ систему запустят. На втором этапе будут менять участок основной трубы. Работы проводятся без отключения систем водоснабжения и канализации, течь канализационных стоков по поверхности дорожного покрытия исключена.
 

Напомним, сегодня, 16 августа на ул. Революции произошел провал грунта из-за повреждения канализационного коллектора диаметром 500 мм.

Были приняты меры по ограничению движения транспорта на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева, а место провала было своевременно огорожено. Сотрудники ГИБДД обеспечили необходимую поддержку.
 
 
 
 

 

Галерея
На ул. Революции в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото, Фото: 1
На ул. Революции в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото, Фото: 2
На ул. Революции в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото, Фото: 3
На ул. Революции в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото, Фото: 4
На ул. Революции в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото, Фото: 5
На ул. Революции в Туле меняют поврежденные участки коллектора: фото, Фото: 6
показать все фотографии
Сюжет: Провал на ул. Революции в Туле
Провал дороги в Туле: канализация течёт из асфальта двумя улицами ниже
Жизнь Тулы и области
Провал дороги в Туле: канализация течёт из асфальта двумя улицами ниже
вчера, в 19:31, 41 2487 8
На ул. Революции в Туле ведутся восстановительные работы
Жизнь Тулы и области
На ул. Революции в Туле ведутся восстановительные работы
вчера, в 18:46, 11 1554 1
Провал на ул. Революции: водоснабжение домов не нарушено
Жизнь Тулы и области
Провал на ул. Революции: водоснабжение домов не нарушено
вчера, в 16:45, 33 2727 0
Провал грунта в центре Тулы возник из-за повреждения канализационного коллектора
Жизнь Тулы и области
Провал грунта в центре Тулы возник из-за повреждения канализационного коллектора
вчера, в 14:50, 52 3310 3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 22:28 0
Другие статьи по темам
Событие
провалколлекторулица Революциипровалилась дорога
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 17 августа
Где в Туле не будет электричества 17 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.