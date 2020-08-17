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На ул. Революции в Туле восстановлено движение транспорта
Фото из архива MySlo

На ул. Революции в Туле восстановлено движение транспорта

Место провала грунта засыпано песком и щебнем, в ближайшее время этот участок заасфальтируют.

На проезжей части на ул. Революции, где накануне из-за размыва грунта провалился асфальт, восстановлено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пока место провала засыпано песком и щебнем, после усадки насыпи будут проведены работы по асфальтированию и благоустройству территории.

 

Сюжет: Провал на ул. Революции в Туле
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