Фото из архива MySlo
На ул. Революции в Туле восстановлено движение транспорта
Место провала грунта засыпано песком и щебнем, в ближайшее время этот участок заасфальтируют.
На проезжей части на ул. Революции, где накануне из-за размыва грунта провалился асфальт, восстановлено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Пока место провала засыпано песком и щебнем, после усадки насыпи будут проведены работы по асфальтированию и благоустройству территории.
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