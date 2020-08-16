Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге

Яма заполняется водой, на месте работают аварийные и спасательные службы.

Движение транспорта по ул. Революции перекрыто, на месте находятся сотрудники «Тулагорводоканала», городской службы спасения, МЧС и представители городской администрации.

Как сообщает корреспондент Myslo, неподалеку от пересечения улиц Революции и Дмитрия Ульянова посреди дороги образовался провал площадью 2 х 3 метра.