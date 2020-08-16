Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге
Яма заполняется водой, на месте работают аварийные и спасательные службы.
Как сообщает корреспондент Myslo, неподалеку от пересечения улиц Революции и Дмитрия Ульянова посреди дороги образовался провал площадью 2 х 3 метра.
Движение транспорта по ул. Революции перекрыто, на месте находятся сотрудники «Тулагорводоканала», городской службы спасения, МЧС и представители городской администрации.
Причины произошедшего устанавливаются. Вода, заполняющая провал, имеет стойкий запах канализации.
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