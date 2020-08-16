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Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге

Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге

Яма заполняется водой, на месте работают аварийные и спасательные службы.

Как сообщает корреспондент Myslo, неподалеку от пересечения улиц Революции и Дмитрия Ульянова посреди дороги образовался провал площадью 2 х 3 метра.

Движение транспорта по ул. Революции перекрыто, на месте находятся сотрудники «Тулагорводоканала», городской службы спасения, МЧС и представители городской администрации.

Причины произошедшего устанавливаются. Вода, заполняющая провал, имеет стойкий запах канализации.

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Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 1
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 2
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 3
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 4
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 5
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 6
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 7
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 8
Провал на ул. Революции в Туле, Фото: 9
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Фотограф: Сергей Стариков
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