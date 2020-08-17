На месте провала на улице Революции в Туле завершены восстановительные работы

Движение по улице планируется запустить сегодня, 17 августа, во второй половине дня.

В ходе работ специалисты АО «Тулагорводоканал» для запуска системы заменили участок резервной трубы, а также участок основной трубы протяженностью 6 метров. На данный момент система запущена, новых протечек на месте аварии не обнаружено.

Мероприятия проводили без отключения систем водоотведения, течь канализационных стоков по поверхности дорожного покрытия исключена.



В ближайшее время приступят к засыпке котлована и благоустройству территории.





Планируется, что сегодня во второй половине дня будет восстановлено движение транспорта на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева.



Напомним, что в воскресенье, 16 августа, на ул. Революции из-за повреждения канализационного коллектора диаметром 500 мм произошёл провал грунта. Были активизированы все оперативные службы города.

