Провал дороги в Туле: канализация течёт из асфальта двумя улицами ниже

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Фрунзе и Революции, двумя перекрестками ниже того места, где ведутся работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, из трещины в асфальте прямо на проезжую часть текут канализационные воды.

На месте выставлены соответствующие дорожные знаки – «Тулагорводоканал» осведомлён об этой течи. Предположительно, причиной этого стало возросшее из-за ремонтных работ давление в коллекторе.

На месте провала грунта продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Предполагается, что они завершатся к 8.00 понедельника, 17 августа.