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Провал дороги в Туле: канализация течёт из асфальта двумя улицами ниже

Провал дороги в Туле: канализация течёт из асфальта двумя улицами ниже

На месте выставлены соответствующие предупреждающие знаки.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Фрунзе и Революции, двумя перекрестками ниже того места, где ведутся работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, из трещины в асфальте прямо на проезжую часть текут канализационные воды.

На месте выставлены соответствующие дорожные знаки – «Тулагорводоканал» осведомлён об этой течи. Предположительно, причиной этого стало возросшее из-за ремонтных работ давление в коллекторе.

На месте провала грунта продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Предполагается, что они завершатся к 8.00 понедельника, 17 августа.

 

Галерея
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 1
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 2
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 3
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 4
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 5
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 6
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 7
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 8
Ремонтные работы на ул. Революции, Фото: 9
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:31 0
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