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Где в Туле не будет электричества 17 августа

Где в Туле не будет электричества 17 августа

Плановые работы пройдут в понедельник с 9.00 до 17.00.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Тургеневская, 48, 50, 42,
  • Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-а,
  • ул. Жуковского, 38-а,
  • ул. Пушкинская, 21, 19, 14-а, 10-16 (чётн.),
  • ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
  • ул. Нормандии Неман, 1,
  • ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а,
  • ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
  • ул. Гончарова, 1-7,
  • ул. Бондаренко, 8,
  • Венёвское шоссе, 4,
  • ул. Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 28-а, 28,
  • ул. Комсомольская, 171, 226-а, 230, 175, 165,
  • пер. Кирпичный, 21, 32, 34, 23, 25, 27,
  • ул. Герцена, 144, 201,
  • ул. Станиславского, 4,
  • пр-т Ленина, 109-а,
  • Мясново: 8-й пр-д, 2,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 113, 115, 117, 164-в, 158-б, 166-а, 164-а, 164-б, 162-б, 166-б, 158-в, 168-а,
  • ул. 2-я Волоховская, 1-19,
  • 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
  • пер. 4-й Волоховский,
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20,
  • 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
  • п. Маслово: ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26,
  • ул. Васильковая, 5,
  • ул. Краинская, 7-25 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • ул. Першинская,
  • п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1,
  • ул. Станционная, 60.
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