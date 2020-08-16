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На ул. Революции в Туле ведутся восстановительные работы
Фото из архива MySlo

На ул. Революции в Туле ведутся восстановительные работы

Провал грунта из-за повреждения канализационного коллектора диаметром 500 мм. Место порыва уже обнаружено.

На улице Революции сотрудники «Тулагорводоканала» ремонтируют канализационный коллектор, из-за порыва которого произошёл размыв грунта и образовался провал на дороге.

На место аварии незамедлительно прибыли глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, его профильные заместители, сотрудники «Тулагорводоканала» и оперативных служб города.

На участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева, ограничено движение, место провала огорожено. Специалисты «Тулагорводоканала» проводят ремонт. Работы планируется выполнить без отключения систем водоснабжения и канализации.

На данный момент трубу вскрыли, обнаружили место порыва, вскоре специалисты приступят к установке новых вставок. Ситуация находится под контролем главы администрации Тулы.

 

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сегодня, в 18:46 +1
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