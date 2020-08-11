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В Тульской детской областной клинической больнице идет благоустройство

В Тульской детской областной клинической больнице идет благоустройство

На территории больницы появится благоустроенное пространство для комплексной реабилитации детей, находящихся на длительном лечении.

С августа 2020 года стартовал проект по благоустройству территории Тульской детской областной клинической больницы (ТДОКБ). Проект инициирован и реализуется силами Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» при поддержке Фонда президентский грантов.

В рамках благоустройства на территории детской больницы будет организовано пространство для физической и психологической реабилитации детей, находящихся на длительном лечении. Пациенты больницы смогут проходить реабилитационные курсы занятий по лечебной физкультуре с физиотерапевтом на специальных тренажерах спортивного комплекса на свежем воздухе.

Помимо спортивного комплекса в рамках программы по благоустройству будет построена современная многофункциональная красочная детская площадка для подвижных игр и разбит сквер для прогулок. Территория будет дополнительно озеленена специалистами по садово-парковому ландшафту.

По замыслу проектировщиков, территория детской больницы должна быть превращена в комфортную, дружелюбную эко-среду, напоминающую детям двор около дома или школьную спортивную площадку.

Больше всего в комплексных реабилитационных программах нуждаются пациенты с онкологическими или онкогематологическими заболеваниями. Согласно экспертным исследованиям, значительная доля успеха в борьбе с онкологическими заболеваниями зависит от психоэмоционального состояния пациента, его настроя и реабилитационных мероприятий, которым в существующей системе медицинской помощи уделяется недостаточно внимания.

Тем не менее, такие реабилитационные программы позволяют значительно улучшить качество жизни детям с онкозаболеваниями, а также способствуют существенному повышению шансов на выздоровление.

Благоустроенное больничное пространство должно способствовать снижению уровня стресса и успешному преодолению негативных эмоций, свойственных детям, находящимся на длительном лечении. Доказано, что дети, прошедшие психоэмоциональную реабилитацию, в будущем не будут бояться своевременно обращаться за медицинской помощью.

Работы над строительством детской площадки уже начались, но программа по улучшению условий пребывания детей в ТДОКБ — долгосрочная и комплексная. Осуществив благоустройство территории, мы продолжим развивать и улучшать созданную нами среду и наполнять быт наших подопечных интересными активностями, например, в наших планах организация игр и представлений с аниматорами на открытом воздухе и в стенах больницы.

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» с 2016 года поддерживает отделение онкологии, гематологии и химиотерапии ТДОКБ. В рамках сотрудничества с фондом «ЖИВИ» на регулярной основе проводится улучшение материально-технической базы отделения и уже была реализована программа психоэмоциональной реабилитации детей «Мир в красках».

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 10:17 +4
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Место
Тульская детская областная клиническая больница

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